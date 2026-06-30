Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Sibari llora y celebra con su madre la victoria de Marruecos sobre Holanda

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
I. Saibari
Países Bajos
Marruecos
México

Una bonita imagen tras la victoria

La clasificación de Marruecos a octavos del Mundial 2026, tras eliminar a Holanda, fue un hito deportivo y un momento emotivo: la estrella Ismail Saibari celebró el triunfo con su madre en lágrimas, una imagen que conmovió a aficionados en el estadio y en redes.

El gol de los «Leones del Atlas» llegó en la tanda de penaltis, 3-2, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Inmediatamente, Sibari corrió a la grada para abrazar a su madre, en una imagen que reflejaba el largo camino que jugador y familia habían recorrido.

El vídeo se difundió rápido y miles de aficionados se conmovieron, pues la escena superó el fútbol y se convirtió en un mensaje de lealtad y gratitud hacia las familias que apoyan a sus hijos en las peores circunstancias.

Las redes se llenaron de elogios: la celebración con las madres ya es seña de identidad de los «Leones del Atlas», un reflejo de los valores familiares que también vimos en Catar 2022.

Lee también:
Con el regusto amargo de Marruecos… Holanda amplía su racha récord de imbatibilidad en el Mundial

Anuncios