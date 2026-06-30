Vídeo: Sibari llora y celebra con su madre la victoria de Marruecos sobre Holanda

La clasificación de Marruecos a octavos del Mundial 2026, tras eliminar a Holanda, fue un hito deportivo y un momento emotivo: la estrella Ismail Saibari celebró el triunfo con su madre en lágrimas, una imagen que conmovió a aficionados en el estadio y en redes.

El gol de los «Leones del Atlas» llegó en la tanda de penaltis, 3-2, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Inmediatamente, Sibari corrió a la grada para abrazar a su madre, en una imagen que reflejaba el largo camino que jugador y familia habían recorrido.

El vídeo se difundió rápido y miles de aficionados se conmovieron, pues la escena superó el fútbol y se convirtió en un mensaje de lealtad y gratitud hacia las familias que apoyan a sus hijos en las peores circunstancias.

Las redes se llenaron de elogios: la celebración con las madres ya es seña de identidad de los «Leones del Atlas», un reflejo de los valores familiares que también vimos en Catar 2022.





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