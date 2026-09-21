En una nueva escena que refleja la magnitud de la popularidad de la que goza Mohamed Salah en Turquía, una simple roca sobre la que se sentó la estrella egipcia durante uno de sus recorridos por la ciudad de Trabzon se ha convertido en un punto de atracción para turistas y aficionados, después de que los visitantes comenzaran a acudir en masa para tomarse fotografías e imitar la pose en la que apareció el capitán de la selección de Egipto.

La historia comenzó cuando Salah publicó unas fotografías de su visita a la meseta de "Kürtün", en la provincia de Trabzon, al noreste de Turquía, en las que apareció sentado sobre una de las rocas de la zona.

Y las fotografías no pasaron desapercibidas, pues rápidamente se difundieron por las plataformas de redes sociales, antes de que aficionados y turistas comenzaran a visitar el lugar en busca de la roca sobre la que se sentó el jugador.

Los turcos bautizaron la roca con el nombre de "Salahtaşı", una palabra que significa "la piedra de Salah" en lengua turca, y así, en poco tiempo, pasó de ser una roca corriente en medio de la meseta a un monumento vinculado a la estrella egipcia.

Según el sitio web de "Al Jazeera", medios de comunicación turcos recogieron algunas reacciones curiosas de los habitantes de la zona, ya que un periodista preguntó a la dueña de un establecimiento cercano si sería posible cambiar el nombre de la zona a "meseta de Salah", a lo que ella respondió entre risas que esos son los establecimientos "Subaşı" de su propiedad.

Y en otra situación, el dueño de una tienda ubicada cerca de la roca dirigió un mensaje espontáneo a Mohamed Salah, en el que lo invitaba a visitarlo, diciendo que deseaba que el jugador fuera a conocerlo y a tomar juntos una taza de té.

Y con la continua afluencia de visitantes, plataformas turcas comenzaron a publicar vídeos que explican el camino que conduce a las alturas que visitó Salah, mientras que los informes señalaron la colocación de un cartel indicativo para ayudar a quienes desean llegar al lugar y tomarse sus fotografías junto a "la piedra de Salah".

Este fenómeno llega poco después del brillante rendimiento de Mohamed Salah con la camiseta del Trabzonspor, tras haber liderado al equipo hacia una gran victoria sobre el Galatasaray por 4-0, marcando tres goles y dando una asistencia, lo que lo convirtió en el tema de conversación de los medios de comunicación y la afición turca.