Vídeo: Ryan Sharqi desata la polémica con una extraña imagen junto a Deschamps

El francés Ryan Sharqi, estrella del Manchester City, generó polémica con una foto junto al seleccionador Didier Deschamps tras avanzar a octavos del Mundial 2026.

La selección francesa goleó 3-0 a Suecia en la madrugada del miércoles, avanzó a octavos y allí se medirá con Paraguay, verdugo de Alemania en los penaltis.

Como suele ocurrir en este Mundial, brilló el cuarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Makel Oulisi y Bradley Barkola, autores de los tres goles.

Con el triunfo garantizado, Deschamps lo sustituyó por Mbappé en el 85’, decisión que no pareció gustar al jugador del City.

Sharqi ha sido suplente en todos los partidos de Francia en el Mundial, aunque sus anteriores apariciones fueron en fases más tempranas del torneo.

Este miércoles circuló un vídeo en redes donde se ve a Sharqi ignorando a Deschamps al final del partido.

Deschamps trató de hablar con él en el campo, pero el jugador no le escuchó, lo que podría complicar su relación en los próximos partidos.







