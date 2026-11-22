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En uno de los partidos más emocionantes de la temporada, el Barcelona le dio la vuelta a un 0-2 ante el Villarreal hasta ponerse por delante con un dramático 3-2, tras reaccionar en la segunda parte con tres goles consecutivos. Así, el conjunto azulgrana convirtió una noche que empezó como una pesadilla en una vibrante remontada en el Spotify Camp Nou, en la decimotercera jornada de LaLiga.

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El Barcelona afrontaba el partido con la ambición de sumar una nueva victoria que reforzara su posición en la lucha por el título, pero sufrió un golpe muy temprano: el Villarreal logró marcar dos goles en los siete primeros minutos, aprovechando los errores defensivos del equipo local, antes de que Flick iniciara el camino de la remontada, que se completó con tres goles en la segunda parte.

Golpe temprano: el Villarreal aprovecha los errores del Barcelona

Al Villarreal no le hizo falta mucho tiempo para desbaratar los planes del Barcelona. Tajon Buchanan abrió el marcador en el minuto 5 tras aprovechar un error grave de los locales: llegó al balón en la frontal del área y soltó un potente disparo que se coló en la red.

El conjunto visitante no dio respiro a su rival, y Tani Oluwaseyi hizo el segundo en el minuto 7, tras un pase preciso de Alberto Moleiro. El Barcelona se encontraba así dos goles abajo ante la incredulidad de su afición.

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El conjunto azulgrana trató de reaccionar con rapidez y se adueñó del balón, apoyándose en los movimientos de Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi, mientras el Villarreal se replegó con orden defensivo y apostó por los contragolpes rápidos.

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El Barcelona tuvo una ocasión de oro para recortar distancias en el minuto 21, cuando el árbitro Alejandro Hernández señaló penalti tras revisar la acción en el VAR, por una falta sobre Lamine Yamal dentro del área.

Sin embargo, Yamal desperdició la oportunidad en el minuto 23, ya que su disparo se estrelló contra el poste derecho. El sufrimiento del Barcelona continuó: lo intentó en varias ocasiones sin éxito, y el primer tiempo terminó con 0-2 a favor del Villarreal.

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Flick reacciona: el Barcelona vuelve al partido con dos goles rápidos

El Barcelona salió en la segunda parte con una imagen completamente distinta, subió el ritmo de sus ataques y aumentó la presión sobre la defensa del Villarreal, con el claro propósito de recortar distancias cuanto antes y devolver el partido al punto de partida.

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En el minuto 57, Gerard Martín marcó el primer gol del Barcelona: aprovechó un centro preciso de Pedri, se lanzó sobre el balón dentro del área y lo mandó a la red con un magnífico cabezazo, dando inicio a la reacción azulgrana.

El Barcelona no tardó en igualar el marcador. Fermín López anotó el segundo gol en el minuto 61 tras recibir un gran pase de Lamine Yamal dentro del área y soltar un disparo directo que se alojó en el ángulo inferior izquierdo de la portería del Villarreal.

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Los dos goles devolvieron el empate al partido: el Barcelona borró la desventaja de dos goles en solo cuatro minutos, con una presión constante que descolocó al conjunto visitante, que encontró enormes dificultades para frenar las sucesivas acometidas de los locales.

Un gol en propia puerta completa la remontada

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El Barcelona mantuvo su presión ofensiva en busca del tercer gol y no tardó mucho en encontrarlo: el minuto 67 trajo el momento más dramático del encuentro.

Pau Navarro, defensa del Villarreal, marcó en propia puerta al intentar despejar un balón en un ataque del Barcelona, que acabó dentro de la portería de su propio equipo. Así, los locales se ponían por delante 3-2 por primera vez en el partido.

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De este modo, el Barcelona completó una remontada extraordinaria después de verse dos goles abajo en los siete primeros minutos, y le dio la vuelta al marcador con tres goles en apenas diez minutos, gracias a su intensa presión ofensiva y al desconcierto que se apoderó de la defensa del Villarreal.

El conjunto visitante intentó volver al partido en los minutos restantes, pero el Barcelona siguió amenazando la portería y obligó a intervenir en varias ocasiones al guardameta Peter Gulácsi, que destacó sobre todo con una parada a un potente disparo de Dani Olmo en el minuto 83.

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Cifras demoledoras: el Barcelona arrasa en las estadísticas

Las estadísticas del encuentro reflejaron una superioridad aplastante del Barcelona, que tuvo el 71 % de la posesión frente al 29 % del Villarreal y disparó 29 veces, por solo cuatro remates del conjunto visitante.

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Los goles esperados del Barcelona alcanzaron los 3,22, frente a solo 0,16 del Villarreal. Además, los locales generaron ocho ocasiones claras, por una sola de su rival.

El Barcelona realizó nueve disparos a puerta, frente a dos del Villarreal, y sumó 48 toques dentro del área rival, por solo dos del conjunto visitante.

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El Barcelona botó diez saques de esquina y dio 21 pases clave, mientras que el Villarreal no lanzó ningún córner en todo el partido, según la última actualización de las estadísticas.

Además, 59.034 aficionados se dieron cita en las gradas del Spotify Camp Nou y fueron testigos de uno de los tramos más emocionantes del partido, en el que su equipo convirtió un 0-2 en un 3-2.

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Así, el Barcelona ofreció un recital ofensivo extraordinario en la segunda parte, se negó a rendirse tras el golpe inicial y logró darle la vuelta a la tortilla ante el Submarino Amarillo, gracias al brillo de Pedri, Fermín y Yamal. Una victoria dramática que devuelve a tres puntos la distancia con su perseguidor en la lucha por el liderato, el Real Madrid, en la carrera por LaLiga.