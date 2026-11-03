Vídeo: "Quería disculparse": el portero de Andorra se derrumba tras la muerte de Di Miguel

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, atraviesa un estado de conmoción y profunda tristeza tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, a causa de la grave lesión que sufrió durante un violento choque entre ambos en el enfrentamiento de los dos equipos en la Segunda División española, en un suceso que ha ensombrecido el futuro del portero y ha suscitado interrogantes sobre su responsabilidad en el incidente.

La radio española Cadena COPE informó de que Owono, de 25 años, entró en un difícil estado psicológico tras el suceso y siguió de cerca la evolución del estado de salud del delantero, antes de confirmarse su fallecimiento la mañana del martes, señalando que el guardameta del Andorra tenía la intención de presentar una disculpa especial a la familia del jugador.

El partido, disputado la noche del lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, presenció un fuerte choque entre Owono y De Miguel, después de que el portero se lanzara a disputar el balón al delantero y levantara la rodilla durante el contacto, lo que provocó que este último sufriera una grave lesión, antes de ser trasladado al hospital, donde su estado de salud se deterioró y falleció a los 30 años.

El suceso provocó una oleada de críticas hacia el guardameta del Andorra, especialmente tras la difusión de las imágenes de la entrada, aunque Owono no pretendía causar daño al delantero, según confirmaron los responsables del club, que aseguraron que lo ocurrido no fue intencionado.

En contraste, siguen abiertos los interrogantes sobre las consecuencias que podría acarrear el suceso, tanto a nivel deportivo como legal, ya que la gravedad de la entrada o el fallecimiento del jugador no implican de forma automática que se pruebe la responsabilidad del portero, mientras que cualquier vía de rendición de cuentas depende de los resultados de la investigación y de las pruebas que determinen la naturaleza del contacto y el grado en que infringió las reglas del juego, además de su relación causal con la muerte.

Gerard Piqué, presidente del FC Andorra y exjugador del Barcelona, había despedido al delantero del Tenerife con un emotivo mensaje en el que dijo: «Lo siento muchísimo, de todo corazón. Descansa en paz, Jesús».

El fútbol español vivió una amplia oleada de condolencias, y la Real Federación Española de Fútbol decidió suspender varios partidos de Copa previstos para el martes en señal de luto por el jugador.