Vídeo: ¿Qué hizo Nadal tras la victoria de España en la Copa del Mundo?

La leyenda del tenis Rafael Nadal publicó el domingo por la noche un vídeo en redes sociales celebrando la victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial.

Es el segundo título de «La Roja» tras el de Sudáfrica 2010.

El 22 veces campeón de Grand Slam no estuvo en el MetLife Stadium, pero siguió el partido desde casa.

En el clip, el tenista, con la camiseta de la selección, alzó los brazos y celebró con un abrazo mientras gritaba: «¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos! ¡Campeones del mundo por segunda vez!».

Un día antes, ya había mostrado su apoyo a la selección en las redes.

«El fútbol siempre ha sido una gran pasión para mí desde niño. Me encanta jugarlo, verlo y animar a nuestra selección».

Y añadió: «Todavía recuerdo la sensación maravillosa que sentí en Sudáfrica al asistir a la final del Mundial de 2010. ¡Nunca lo olvidaremos! Mañana tendremos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos históricos contra la selección de Argentina, un país por el que siento todo mi respeto y admiración. Mucha suerte al equipo».

Carlos Alcaraz, que minutos antes había llevado la Copa del Mundo a la pista y celebró el título en la grada, publicó en X: «¡Vamos, España!».

Alcaraz se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca, pero podría llegar en forma al US Open el mes que viene.