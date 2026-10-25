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imago-sport-1085066447.jpgAnadolu Agency
Traducido por

Vídeo: parada legendaria: Lunin evita un gol cantado en el Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
A. Lunin
España
Ucrania

El guardameta ucraniano brilla

El ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, evitó un gol cantado en el duelo del Clásico ante el Barcelona, en el estadio Camp Nou, la noche del domingo, en el marco de la décima jornada de LaLiga.

El Real Madrid se adelantó primero en el marcador con Kylian Mbappé en el minuto 41, y Raphinha empató para el Barcelona en el minuto 61, devolviendo el Clásico al punto de partida.

Y en el minuto 65, Lunin salvó la portería del Real Madrid del segundo gol con una parada legendaria a un remate de cabeza de Pau Cubarsí tras un saque de esquina, que llegó inmediatamente después del primer gol del conjunto catalán.

Cabe señalar que Lunin disputa su primer partido con el Real Madrid esta temporada, tras la baja del portero titular Thibaut Courtois la mañana de este domingo, debido a su repentino contagio de gripe.

Lunin se encuentra en el Real Madrid desde el año 2018 y ya había brillado anteriormente en numerosos encuentros con el conjunto blanco.




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