El ucraniano Andriy Lunin, portero del Real Madrid, evitó un gol cantado en el Clásico ante el Barcelona, en el estadio Camp Nou, la noche del domingo, en el marco de la décima jornada de LaLiga.

El Real Madrid abrió el marcador primero por medio de Kylian Mbappé en el minuto 41, y Raphinha igualó para el Barcelona en el minuto 61, devolviendo el Clásico al punto de partida.

Y en el minuto 65, Lunin salvó la portería del Real Madrid del segundo gol, con una parada legendaria, a un remate de cabeza de Gerard Martín tras un saque de esquina, que llegó inmediatamente después del primer gol del conjunto catalán.

Cabe señalar que Lunin disputa su primer partido con el Real Madrid esta temporada, ante la baja del portero titular Thibaut Courtois la mañana de este domingo, debido a su repentina gripe.

Lunin se encuentra en el Real Madrid desde el año 2018 y anteriormente ya ha brillado en numerosos encuentros con el conjunto merengue.











