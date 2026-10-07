Musab Al Juwayr, centrocampista del Al Qadisiyah, apareció en las celebraciones de la selección de Arabia Saudí por la conquista del título de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras la victoria sobre Emiratos por 2-0 en la final, en medio de un gran ambiente festivo dentro del estadio.

Al Juwayr había estado ausente de la lista de la selección saudí en el torneo, después de haber sido excluido de la concentración antes del inicio de la competición por razones disciplinarias, pero aun así quiso estar en las gradas para apoyar a sus compañeros durante el camino de Arabia Saudí hacia el título.

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Tras el pitido final y la coronación de la selección saudí como campeona del torneo, Al Juwayr bajó al terreno de juego y compartió con sus compañeros y el cuerpo técnico las celebraciones del título, además de aparecer portando la bandera de Arabia Saudí entre los jugadores y la afición.

Sin embargo, la aparición de Al Juwayr en la noche del título no estuvo exenta de un momento llamativo, después de que el jugador se negara rotundamente a ser grabado por los medios de comunicación que intentaron conseguir declaraciones suyas durante las celebraciones.

El jugador del Al Qadisiyah apareció evitando las cámaras y rechazando la presencia mediática, en un momento en el que sus compañeros celebraban el título e interactuaban con los medios, convirtiendo su imagen en una de las escenas más destacadas de las celebraciones de la selección saudí tras la coronación.