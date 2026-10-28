Las competiciones de la Liga Premier egipcia vivieron un suceso insólito, después de que un perro provocara la interrupción de uno de los partidos durante un tiempo.

El incidente ocurrió en el partido que enfrentó a los equipos de Al Masry y Al Bank Al Ahly, este miércoles, en el estadio Estadio de El Cairo, en la octava jornada de la fase de liga del torneo.

En el minuto 84 del partido, se produjo un hecho curioso, cuando un perro entró al terreno de juego y comenzó a pasearse por él, ante la atenta mirada de los jugadores y de los aficionados presentes en las gradas.

El árbitro Mahmoud Nagy, que dirigía el partido, se vio obligado a detenerlo hasta que el perro saliera del terreno de juego, con el fin de reanudarlo con normalidad.

Cabe recordar que el fenómeno de la irrupción de perros en el terreno de juego durante los partidos se ha convertido en una escena habitual en algunas ligas diferentes a lo largo de los últimos años.