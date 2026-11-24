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Mohamed Al-Deayea, exportero del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudí, se ha rendido ante el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del eterno rival, el Al Nassr, y ha reconocido que el luso está ya cerca de alcanzar el gol número 1000 de su carrera.

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«Ronaldo ya es capaz de llegar al gol número 1000 de su carrera», afirmó Al-Deayea en declaraciones al programa «Dawrina Ghair».

El periodista saudí Khalid Al-Shenaif, presentador del programa, bromeó con la leyenda del Al Hilal y le recordó sus declaraciones de la temporada pasada, en las que descartó que la estrella portuguesa pudiera llegar al gol número 1000.

Al-Deayea respondió al respecto: «Cuando ves a los creadores de juego que se mueven alrededor de Cristiano (Ronaldo), como João Félix y Sadio Mané, entiendes que le permiten marcar. Incluso Angelo prefirió pasársela en lugar de rematar él en el gol que se anuló ante el Al Sadd catarí».

Y añadió: «Creo que Cristiano Ronaldo es capaz (de marcar 1000 goles) y, si el Al Nassr mantiene este nivel, podría lograr esta hazaña antes del próximo mercado de invierno».

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Para terminar, señaló: «Si me retracto de lo que dije antes es por los equipos a los que se enfrenta Ronaldo. Si no jugara la Liga de Campeones Élite de la AFC, no habría marcado estos goles, porque el nivel de todos los equipos asiáticos deja mucho que desear».

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Las declaraciones de Al-Deayea llegaron tras la victoria por 2-1 que el Al Nassr logró este martes ante el Al Sadd, que le visitaba en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí , en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Ronaldo marcó el primer gol del Al Nassr en el partido ante el Al Sadd, de un penalti que él mismo provocó en el minuto 12 tras sufrir una falta dentro del área. Lo transformó en el minuto 13 con un potente disparo a la derecha del portero Meshaal Barsham.

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Con ese penalti, el astro de Madeira llegó al gol número 987 de su carrera y se quedó a solo 13 tantos de convertirse en el primer jugador de la historia del fútbol en alcanzar los 1000 goles.

Con este gol, la estrella portuguesa rompió además la maldición que le perseguía desde los once metros con el Al Nassr desde el inicio de la presente temporada.

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Ronaldo falló un penalti en el último clásico ante el eterno rival, el Al Ahli, el pasado viernes, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn Saudí que terminó con derrota por 1-3.

Según la red de estadísticas Opta, Ronaldo ha fallado los dos penaltis que ha lanzado en lo que va de temporada en la Liga Roshn, ya que antes había errado uno en la victoria por 1-0 ante el Neom, el pasado 20 de octubre, frente al portero Marcin Bulka.

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Esa cifra iguala el total de penaltis que el portugués falló la temporada pasada en la Liga Roshn, en la que transformó 6 de 8.

Además, es la primera vez que Ronaldo falla dos penaltis consecutivos en la Liga Roshn desde que llegó al Al Nassr en enero de 2023, tras rescindir su contrato con el Manchester United.

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El último penalti que Ronaldo había marcado con el Al Nassr en la Liga Roshn Saudí se remonta al pasado 3 de abril, en la victoria por 5-2 ante el Al Najma, antes de volver a anotar desde los once metros en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

El tanto de la estrella portuguesa tuvo un carácter histórico para él, ya que le convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Al Nassr en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Ronaldo alcanzó los 17 goles con el Al Nassr en la Liga de Campeones Élite de la AFC y superó así al delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que había marcado 16 goles con el club en el torneo.