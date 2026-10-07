Con un gol, dos asistencias y toques inolvidables, Lionel Messi bajó el telón de su andadura con la selección argentina de una forma a la altura de una trayectoria legendaria, después de liderar a la "Albiceleste" a la victoria por 3-0 ante Benín, en la madrugada de este miércoles, en su última aparición con la camiseta de su país.

Messi no esperó demasiado para dejar su huella, tras fabricar el primer gol que marcó Nicolás Otamendi en el minuto 48, después de un saque de esquina que ejecutó el capitán de Argentina con un centro preciso, al que se elevó el defensa para desviarla de cabeza al fondo de la red.









Messi volvió a fabricar el segundo gol en el minuto 61, después de pasar el balón al suplente Nico Paz, que logró sacudir las redes de Benín, antes de que le llegara el turno a "la Pulga" de anotar el tercer gol de penalti en el minuto 71.













Messi obtuvo la valoración más alta del partido, con un 8,5 sobre 10, tras ofrecer una actuación influyente en su última aparición, con 4 pases clave, además de la creación de dos ocasiones claras de gol, confirmando su presencia hasta el último instante con la "Albiceleste".

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Messi eligió poner fin a su andadura internacional con una actuación cargada de muchos de sus sellos habituales, entre la creación de goles, la anotación y la generación de ocasiones, convirtiendo su última noche con Argentina en una escena de celebración excepcional, antes de despedirse de la afición en medio de un ambiente emotivo que quedará grabado en la memoria.