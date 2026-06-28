Lionel Messi marcó el tercer gol de Argentina ante Jordania en la tercera jornada del Mundial 2026.
El tanto, de tiro libre en el 80’, elevó a Messi a un récord histórico.
Según Opta, es el primer jugador en anotar en siete partidos mundialistas seguidos.
Además, se unió a una lista de cinco jugadores quehan marcado dos tiros libres en un Mundial desde 1966: Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gigeni y David Beckham.
Además, según la red «Mr. Sheet», Messi lidera la lista de jugadores con más goles en un Mundial desde fuera del área (7).
Supera así a Rivelino (5), Lothar Matthäus (4), Diego Forlán (4), Bobby Charlton (3), Garrincha (3) y Kylian Mbappé (3).