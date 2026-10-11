Vídeo: ¿Mereció el Zamalek dos penaltis ante el Al Ahly?

Yasser Abdel Raouf, exárbitro egipcio, aseguró que el Zamalek mereció dos penaltis durante su enfrentamiento ante el Al Ahly, debido a dos intervenciones sobre su jugador Shikabala... (corrección) sobre su jugador Chiquinho Banza, al considerar que el empujón en ambos casos fue determinante y obligaba a señalar la infracción.

Abdel Raouf explicó, durante su intervención en el programa El Kora Maa Fayek, en el canal MBC Masr 2, que la primera acción se produjo después de que el balón rebotara en una parada, antes de llegar a la banda y ser enviado en centro, señalando que hubo una mano de Marwan Attia en la espalda de Chiquinho Banza mientras este intentaba elevarse para remarar el balón.

Dijo que el empujón fue leve, pero que afectó al equilibrio del jugador del Zamalek y le impidió saltar y disputar el balón, insistiendo en que el criterio para señalar la infracción no depende únicamente de la fuerza del empujón, sino de su grado de influencia en la jugada. Añadió que el árbitro del videoarbitraje debería haber avisado al árbitro de campo para que revisara la imagen, al considerar que se trataba de un penalti no concedido al Zamalek.

Indicó que casos similares se han repetido en la liga egipcia, citando una acción de Achraf Bencharki en el partido entre el Al Ahly y el El Sharkia Enppi en la primera jornada, y otra de Mohamed Chehata, y apuntando que el comité de árbitros afirmó que uno de esos casos fue un penalti no concedido.

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Chiquinho Banza y Achraf Dari: ¿un segundo penalti?

Sobre la segunda acción, en la que se produjo un contacto entre Chiquinho Banza y Achraf Dari, Abdel Raouf insistió en la necesidad de diferenciar entre la dirección del balón y la naturaleza de la disputa por él, explicando que el balón venía del lado del delantero, lo que otorga al jugador del Zamalek el derecho a desplazarse hacia el lugar de su caída y prepararse para jugarlo.

El exárbitro señaló que Chiquinho Banza iba por delante en dirección al balón, antes de que Dari usara la mano para impedírselo, subrayando que la continuidad del empujón, mostrada en la repetición desde varios ángulos, evidenció que el defensa marroquí intentaba obstruir el movimiento del delantero del Zamalek en lugar de disputar el balón.

Abdel Raouf rechazó que el hecho de que Chiquinho Banza se situara delante del defensa del Al Ahly justificara la intervención, explicando que el defensa podía haber saltado e intentado jugar el balón, en lugar de centrarse en impedir que su rival llegara a él.









El exárbitro concluyó que la segunda acción también obliga a señalar penalti para el Zamalek, para afirmar que el conjunto blanco merecía dos penaltis en las dos jugadas ante el Al Ahly.