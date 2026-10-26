Vídeo: Mbappé se burla del Barcelona tras el Clásico con una sola palabra

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, describió la victoria sobre el Barcelona, ayer domingo en el Clásico de LaLiga, con una sola palabra.

Mbappé marcó los dos goles del Real Madrid en la victoria por 2-1 sobre el Barcelona de ayer.

Durante una videollamada con el actor cómico Elias Djadel, acompañado por el creador de contenido Noah Lonsi, hubo un momento divertido para el delantero francés, que parecía muy feliz.

Durante la llamada, Mbappé describió la victoria sobre el Barcelona con un tono irónico: "NORMAAAAAL (normal o corriente)".

El exjugador del Paris Saint-Germain confirmó su excepcional inicio de temporada al marcar 14 goles en 13 partidos en todas las competiciones, enviando un mensaje contundente horas antes de la gala de entrega del Balón de Oro, que se celebrará hoy lunes en Londres.

Esta victoria permitió al Real Madrid recortar la distancia a tres puntos con el Barcelona, líder de la liga española, después de poner fin a la racha invicta del conjunto catalán en el campeonato.

El historial de Mbappé ante el Barcelona

Cabe recordar que Mbappé se ha enfrentado al Barcelona 11 veces en su carrera, con un balance de 4 victorias, 6 derrotas y un empate.

Mbappé disputó 4 partidos ante el Barcelona con la camiseta del Paris Saint-Germain: ganó en dos, empató en uno y perdió un encuentro.

Con la camiseta del Real Madrid, por su parte, jugó 7 partidos, ganó dos y perdió cinco.

En total, Mbappé ha marcado 14 goles en la portería del Barcelona a lo largo de 11 partidos.







