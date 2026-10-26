El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, llegó este lunes a Londres, la capital británica, para asistir a la septuagésima gala de entrega del Balón de Oro.

El atacante francés viajó en compañía de su familia y de la delegación del Real Madrid, apenas unas horas antes de la entrega de los prestigiosos premios individuales del mundo del fútbol, según informó la cadena "Foot Mercato".

Con la cercanía del anuncio del premio más importante, Mbappé prestará una enorme atención al resultado final, pues todavía sueña con ganar el primer Balón de Oro de su carrera, en medio de una feroz competencia con el dúo formado por Lamine Yamal, estrella del Barcelona, y Harry Kane, delantero del Bayern Múnich.

Mbappé acude a la gala del Balón de Oro después de haber conducido al Real Madrid, ayer domingo, a la victoria sobre el Barcelona (2-1) en el Clásico, marcando los dos goles del conjunto merengue en el partido disputado en el estadio Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga.

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Y pese a que el Real Madrid terminó la pasada temporada sin lograr ningún título colectivo, el delantero francés ofreció unos números individuales excepcionales que lo convirtieron en uno de los grandes candidatos al prestigioso galardón.

Mbappé marcó 42 goles y dio 7 asistencias en 44 partidos con el Real Madrid en la temporada 2025-2026, confirmando su valor ofensivo y su capacidad para marcar diferencias, a pesar del tropiezo de su equipo en la lucha por los títulos.

En el plano internacional, Mbappé brilló con la camiseta de la selección de Francia en el Mundial 2026, tras marcar 10 goles y dar 4 asistencias en 8 partidos, concluyendo el torneo como máximo goleador con 10 tantos, y reafirmando su condición de una de las grandes estrellas del Mundial pese al cuarto puesto de Francia.







