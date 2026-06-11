Vídeo: Lágrimas de alegría... Jiménez derrota a Sudáfrica con un gol histórico

México mantuvo su arranque perfecto en el Mundial 2026 gracias al segundo gol de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en la jornada inaugural.

El tanto llegó tras dominar México el partido desde el inicio.

Conmovido, Jiménez no contuvo las lágrimas al anotar su primer gol en una Copa del Mundo, mientras sus compañeros y la afición mexicana celebraban con entusiasmo.

Antes, Julián Quiñones había abierto el marcador en el minuto 9 al aprovechar un error del portero sudafricano Williams.

México, encuadrado en el Grupo A con Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica, busca un arranque sólido que le acerque a la clasificación.