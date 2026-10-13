Vídeo: la magia de Yamal acaba con el Galatasaray en 3 minutos

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El joven astro español brilla y deleita

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El Barcelona no esperó demasiado tras el final del primer tiempo, que terminó con empate 1-1 ante el Galatasaray, y mostró sus colmillos ofensivos con el inicio de la segunda mitad, después de marcar dos goles consecutivos en los minutos 50 y 53, para acercarse a sellar el duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

La huella de la joven estrella Lamine Yamal estuvo presente con fuerza en ambos goles, después de mostrar su magia habitual y su capacidad para marcar la diferencia con toques creativos, dándole la ventaja al conjunto catalán y poniendo a la defensa del Galatasaray bajo una enorme presión en apenas unos minutos.

El segundo gol del Barcelona llegó en el minuto 50, después de que Yamal enviara un centro mágico al interior del área, al que se elevó Fermín López para convertirlo de cabeza dentro de la red, poniendo al equipo catalán por delante con un 2-1 y premiando el fuerte arranque ofensivo del Barcelona en la segunda parte.

Y apenas 3 minutos después, Yamal volvió a ofrecer un destello técnico magnífico, tras burlar a un defensa del Galatasaray con un regate distintivo dentro del área, antes de pasar el balón a Anthony Gordon, que no dudó en depositarlo en la red para anotar el tercer gol del Barcelona en el minuto 53, en medio del asombro de los locales.

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Los dos goles consecutivos otorgaron al Barcelona una gran ventaja en el encuentro, después de que el empate al final del primer tiempo se convirtiera en una ventaja de dos goles en apenas 3 minutos, gracias al llamativo brillo de Yamal, que jugó el papel protagonista en la rápida transformación ofensiva del conjunto catalán, dejando al Galatasaray ante la difícil tarea de volver al partido.

Y en el minuto 66 llegó el cuarto gol del equipo catalán por medio del suplente Karim Adeyemi, tras otro pase de Yamal que Gabriel Jesus no logró controlar, llegando el balón al alemán, que remató directamente a la red.







