La emocionante victoria que logró el Al-Ahli saudí sobre el Al-Feiha por 3-2 no fue suficiente para calmar la ira de la afición del "Raqi", después de que se escucharan cánticos en contra del entrenador neerlandés Marino Pusic, coreando la frase "Pusic out" durante el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del lunes, en el marco de la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

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Estos cánticos se produjeron a pesar del éxito del Al-Ahli en sellar la victoria en un duelo emocionante, que presenció el brillo del ucraniano Artem Bondarenko, autor de dos goles, además del gol de Firas Al-Buraikan desde el punto de penalti, con lo que el equipo cosechó tres puntos importantes, mientras continuaba la polémica sobre el rendimiento del entrenador y su capacidad para conducir al equipo a cumplir las aspiraciones de su afición.

Los cánticos de "Pusic out" reflejan la persistencia de un estado de descontento en un sector de la afición del Al-Ahli, que considera que lograr victorias por sí solo no basta para zanjar la polémica sobre el nivel futbolístico del equipo, especialmente con sus aspiraciones a una presencia más convincente y estable durante las competiciones de la temporada en curso.

Las críticas de la afición hacia Pusic no eran nuevas, ya que anteriormente había sido objeto de silbidos y cánticos que exigían su marcha durante partidos previos, incluso en ocasiones en las que el Al-Ahli logró resultados positivos. La repetición de estas escenas apunta a que la relación entre el entrenador y una parte de las gradas sigue siendo tensa, pese a los intentos del equipo de responder dentro del campo.

Pusic afronta un desafío que consiste en convertir las victorias en un punto de partida hacia la recuperación de la confianza de la afición, sobre todo porque al Al-Ahli le esperan compromisos locales y continentales que requieren estabilidad futbolística y resultados continuados.

Entre la alegría del triunfo sobre el Al-Feiha y los cánticos que exigían su marcha, el entrenador salió con un mensaje claro: que cosechar puntos no pone un fin automático a la polémica en torno a su futuro con el "Raqi".



