Japón igualó 2-2 a Holanda el domingo en Arlington, Texas, en la primera fecha del Grupo 6 de la Copa del Mundo 2026.

Virgil van Dijk abrió el marcador para Holanda en el 51’, Kito Nakamura igualó en el 57’, Crisencio Somerville volvió a adelantar a los europeos en el 64’ y Koki Ogawa estableció el 2-2 definitivo de cabeza en el 89’.

La primera parte acabó 0-0 pese al dominio holandés en la posesión, con un 4-3-3 liderado por Malen, Somerville y Jakpo.

Japón, bajo Hajime Moriyasu, respondió con un 3-4-3 que priorizó la solidez defensiva y los contragolpes de Nakamura y Maeda.

Un cambio radical

En la segunda parte Holanda mejoró y Van Dijk abrió el marcador de cabeza tras un centro perfecto sin marca. (min. 51), pero los Samuráis Azules empataron rápido gracias a Nakamura, quien remató un pase de Kubo desde el borde del área (min. 57).

Sumerville devolvió la ventaja a Holanda con un potente disparo que rebotó de forma engañosa tras la asistencia de Gravenberch (64'), y un fuerte remate de Kubo se estrelló en el larguero (67'), primera advertencia para los holandeses.

El asedio japonés

En el último cuarto de hora Japón, liderado por el veloz suplente Junya Ito, presionó con fuerza en campo rival.

Sugawara falló por poco (80) y Van de Ven salvó a Holanda con una gran intervención ante Kamada (87), antes de la lluvia de corners japoneses en el final.

El gol decisivo

Finalmente, Japón fue recompensado: Ogawa se elevó en el primer palo tras un córner lanzado por Ito y remató de cabeza; el portero Verborgen desvió el balón a su propia portería (89), otorgando a los Samuráis Azules un valioso punto en su debut en el Grupo F.