Jorge Valdano, leyenda y exentrenador del Real Madrid, criticó a Fede Valverde, jugador actual del equipo, tras su reacción "ingenua" en el derbi de Madrid.

El Real Madrid perdió por dos goles a uno ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, en el derbi de la capital española, ayer domingo, en la séptima jornada de LaLiga.

El encuentro estuvo marcado por situaciones arbitrales polémicas, entre las más destacadas la reclamación del Real Madrid para que se expulsara a Kang-in Lee, jugador del Atlético, tras su fuerte entrada sobre Valverde.

Sin embargo, la tecnología de video no intervino y el árbitro no tomó ninguna decisión, lo que provocó una enorme ola de indignación en el club merengue.

Jorge Valdano comentó la actitud de Valverde en la polémica jugada con Kang-in Lee.

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Valdano dijo en el canal Movistar Plus Deportes: "Recordad que Mourinho acusó a Valverde de ingenuidad en uno de los partidos, porque se levantó demasiado rápido tras una falta que consideraba merecedora de un castigo más severo. Y aquí siento que Valverde se levanta demasiado rápido, y eso puede resultar engañoso".

La Real Academia Española señala que el término "ingenuo" se emplea para describir a una persona inocente, que confía con facilidad o que reacciona ante la vida con una simplicidad parecida a la de un niño.

Valdano se refería a las críticas de Mourinho tras el partido del Real Madrid contra el Real Betis, cuando el técnico portugués dijo: "La primera jugada del partido fue una tarjeta amarilla clara para el jugador que derribó a Valverde. Luego, un minuto después, otra tarjeta amarilla para el jugador que cometió una falta grave contra Vinícius. Pero los jugadores del Betis son más inteligentes que los del Real Madrid, que carecen de experiencia y habilidad".

Y añadió: "Los jugadores del Real Madrid recuperan el equilibrio de inmediato, mientras que los del Betis son más inteligentes y, con el apoyo de una afición extraordinaria que los empuja y presiona, logran este tipo de hazañas".

El Real Madrid anunció que Valverde terminó el partido del derbi contra el Atlético de Madrid lesionado tras sufrir una violenta entrada de Kang-in Lee: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo".

Pablo González Fuertes, analista arbitral en el programa "Marcador" de Radio Marca, señaló que "la entrada de Kang-in Lee sobre Valverde merecía la expulsión con tarjeta roja".

Mourinho fue claro al respecto y estalló de indignación en la rueda de prensa al decir: "Sí, podríamos habernos ahorrado la rueda de prensa porque la historia del partido está clara aquí. Hay dos tarjetas rojas claras (la tarjeta de Kang-in Lee sobre Valverde y la de Cuti Romero sobre Bellingham)".







