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Harry Kane, capitán de Inglaterra, dio ventaja a su selección por un gol a cero frente a su rival España, en el enfrentamiento disputado en el estadio Metropolitano la noche del domingo, dentro de las competiciones de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, después de lograr sacudir las redes desde el punto de penalti durante los últimos instantes de la primera parte.

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El gol de la ventaja inglesa llegó en el minuto 45, después de que Kane fuera derribado dentro del área por Pau Cubarsí, por lo que el árbitro señaló un penalti a favor de la selección de los Tres Leones. El delantero del Bayern Múnich se encargó de ejecutarlo él mismo, y logró transformarlo en un gol que dio a su equipo la ventaja antes del descanso.

Con este gol, el capitán de la selección inglesa reforzó su liderazgo en la tabla de goleadores de la Liga de Naciones de la UEFA, tras elevar su cuenta a 8 goles en 6 partidos, continuando con su brillante actuación en el torneo y confirmando su gran importancia al frente del ataque de la selección de su país.

El gol tradujo la superioridad de Inglaterra en el marcador, después de que la selección visitante desperdiciara más de una ocasión durante los primeros minutos del encuentro, en un duelo que vivió intentos por ambas partes, antes de que Kane lograra aprovechar el penalti y diera a su equipo la ventaja al final de la primera parte.

El gol no fue solo una ventaja en un partido decisivo, sino que tuvo un carácter especial para Harry Kane, quien logró corregir su error en el enfrentamiento entre ambas selecciones en la primera jornada, cuando falló un penalti ante España en el estadio de Wembley, cuando el marcador reflejaba la ventaja inglesa (2-1), teniendo en cuenta que el encuentro terminó con la victoria de la selección española por (3-2).

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El fallo de Kane en aquel penalti fue uno de los sucesos destacados del partido de ida, en el que la selección española logró sellar la victoria fuera de casa, pero el delantero inglés obtuvo una nueva oportunidad ante el mismo rival, y esta vez logró transformarla en un gol importante para su equipo.

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La ventaja en el marcador brinda a la selección inglesa una valiosa oportunidad de liderar el grupo, ya que, en caso de mantener su victoria durante la segunda parte, elevará su cuenta a 15 puntos, igualando a España, pero se colocará por delante de ella por diferencia de goles, sellando así el primer puesto del grupo.

El duelo adquiere una gran importancia para ambas selecciones, ante la lucha directa por el liderato del grupo, donde cada parte necesita un resultado positivo para terminar la fase de grupos en la mejor situación posible, mientras que el gol de Kane situó a Inglaterra en el buen camino para lograr su objetivo antes del inicio de la segunda parte.

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Harry Kane vive un año excepcional a nivel individual, coronado con el Balón de Oro de 2026, y sigue en la cúspide de su rendimiento tanto con el Bayern Múnich como con la selección de Inglaterra.