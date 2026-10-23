El brasileño Gabriel Martinelli, estrella del Al Hilal, golpeó a la afición del equipo y le propinó un duro revés inesperado durante el enfrentamiento ante el Al Qadsiah en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal visitó este viernes al Al Qadsiah en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la undécima jornada de la Roshn League.

En el minuto 49 del encuentro, Martinelli abandonó el campo para dar paso a Sultan Mandash, a petición propia, tras sentir la lesión que lo tiró al suelo sin ninguna intervención de los jugadores del Al Qadsiah.

Según Thamer Al Shahrani, especialista en fisioterapia, a través de su cuenta personal en la red social "X", la lesión que obligó a salir a la antigua estrella del Arsenal es una lesión en el músculo isquiotibial.

Al Shahrani explicó que, en el mejor de los casos, se trataría de una distensión leve que requeriría una ausencia de 2 a 5 días, mientras que lo peor sería la existencia de un desgarro muscular, lo que lo obligaría a ausentarse de 10 a 14 días.

La estrella brasileña abandonó el terreno de juego después de haber sido el autor del primer gol del Al Hilal en el minuto 21 del encuentro, tras recibir un pase raso del delantero inglés Ollie Watkins que mandó al fondo de la red.

Martinelli es el máximo goleador del Al Hilal en la presente temporada, con 6 goles en 6 partidos disputados en la Roshn Saudi League, y ha logrado marcar en los últimos 4 encuentros de la competición.

El equipo del entrenador italiano Simone Inzaghi se prepara para disputar varios partidos importantes antes del próximo parón internacional, como ante el Al Fateh y el Al Ettifaq en la Roshn League, y el Al Shamal catarí y el Shabab Al Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia Élite.