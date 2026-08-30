El Real Madrid se colocó en lo más alto de la clasificación de LaLiga tras su cómoda victoria por 4-0 sobre su invitado, el Málaga, en el partido que los enfrentó este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la competición de LaLiga.

Bellingham anotó el primer gol del Real Madrid en el minuto 19, tras un arranque destacado con el que atravesó la defensa del Málaga y disparó un balón espectacular a la red.

Los jugadores del Málaga protestaron reclamando que se pitara una falta de Bellingham al inicio de la jugada, pero el árbitro confirmó la validez del gol.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y en el minuto 26, Bellingham contribuyó a un nuevo gol, al cabecear con fuerza un balón hacia la portería que uno de los jugadores del Málaga intentó despejar, chocando contra la espalda del portero Alfonso Herrero y colándose en la red.

El minuto 30 fue testigo del tercer gol del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé, que aprovechó un centro destacado de Arnold para que el conjunto merengue sentenciara el partido de forma temprana.









Y en el minuto 90+1, Arda Güler marcó el cuarto gol tras un pase destacado del jugador turco a Vinicius, que superó con habilidad al defensa del Málaga y le devolvió el balón a Güler frente a la portería, quien lo colocó con facilidad en la red.

El Real Madrid elevó su cuenta a 9 puntos en el primer puesto, superando al Atlético de Madrid, que tiene siete puntos, mientras que el Málaga se mantuvo con un solo punto en el puesto 18.

Y a pesar de que el entrenador José Mourinho realizó 5 cambios en la alineación con la que disputó el partido ante la Real Sociedad, el conjunto merengue se mostró sólido.

Mourinho apostó desde el inicio por Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella, Brahim Díaz y Eduardo Camavinga, mientras que dejó en el banquillo a algunos otros jugadores, destacando entre ellos Bernardo Silva, Konaté y Dumfries.

Durante la segunda parte, el ritmo del Real Madrid bajó considerablemente, después de asegurarse el resultado en la primera mitad del encuentro.

Mourinho dio entrada a Diomandé en lugar de Brahim Díaz en el minuto 65, y luego hizo participar a Bernardo Silva en el minuto 75 en lugar de Valverde para dar vida al equipo.

Y en el minuto 85, el árbitro señaló un penalti a favor del Málaga, y los jugadores del Real Madrid protestaron, por lo que el árbitro recurrió a la pantalla del VAR para revisar la jugada, anulando su decisión tras comprobar que el balón fue de la cabeza de Rüdiger, que despejó el balón mientras se encontraba en la barrera, directamente al brazo de Diomandé sin intención.

El Real Madrid se replegó a la defensa e intentó lanzar contraataques, ante la apuesta del Málaga por el ataque con la esperanza de anotar un gol de honor.

Arda Güler participó en el minuto 87 a costa de Jude Bellingham, y el Real Madrid logró aprovechar el avance del Málaga al ataque, lanzando un contragolpe rápido que terminó con el cuarto gol, fruto de una destacada colaboración entre Güler y Vinicius.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



