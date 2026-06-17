Ali Alwan marcó el primer gol de Jordania en un Mundial, en el partido contra Austria de la primera jornada del Grupo 10 de 2026.

Alwan igualó el encuentro en el 50’: entró por la izquierda, disparó con efecto, el balón golpeó el poste derecho y entró, estableciendo el 1-1 tras el tanto inicial de Romano Schmid en el 20’.

Alwan celebró levantando la camiseta de Yazan Al-Naimat, su compañero ausente por lesión.

Su tanto devolvió la esperanza a Jordania y mantuvo viva la lucha en el Grupo 10, donde también están Argentina y Argelia.

Con este tanto, Alwan se convirtió en el primer jordano en anotar en un Mundial y le dio a la afición un recuerdo imborrable.