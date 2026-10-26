Vídeo: expulsión y golpe de gracia, Al Ahly resuelve el duelo ante Al Gharafa

El Al-Ahli saudí logró la victoria ante el Al-Gharafa catarí por 2-1, después de remontar su desventaja en la segunda parte y transformarla en un valioso triunfo, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League de Élite de Asia, la noche de este lunes.

El Al-Ahli comenzó el partido con fuerza y logró abrir el marcador en el minuto cuatro, cuando Eduard Spertsyan envió un pase filtrado al inglés Ivan Toney, quien se enfrentó al portero Ahmed Koni antes de picar el balón por encima de él con un toque de calidad, colocando la pelota en la red.

El Al-Gharafa intentó responder, y Adam Ounas disparó desde un ángulo complicado en el minuto 17, pero el balón pasó rozando el poste. Dos minutos después, el partido se detuvo por la lesión de Mohammed Suleiman, jugador del Al-Ahli, antes de reanudarse el juego en el minuto 20.

En el minuto 25, Hassan Alaa Eldine disparó un balón desde una distancia superior a las 35 yardas, pero pasó a la derecha de la portería.

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Cuatro minutos después, Toney vio la tarjeta amarilla, mientras que el minuto 31 registró una pausa para la hidratación.

El Al-Gharafa volvió a intentar amenazar la portería del Al-Ahli en el minuto 38, cuando el portero Abdulrahman Al-Sanbi detuvo un disparo de Florinel Coman desde fuera del área.

El juego se detuvo después por la lesión de Hassan Alaa Eldine, quien no pudo continuar el partido, por lo que Yacine Brahimi entró en su lugar en el minuto 43.

Presión del Al-Ahli y respuesta del Al-Gharafa

En el tiempo añadido de la primera parte, el Al-Ahli estuvo cerca de ampliar su ventaja; Eduard Spertsyan disparó un balón que se fue por encima de la portería en el minuto 45+2, y luego la defensa del Al-Gharafa despejó un intento de Toney en el minuto 45+5.

En el mismo minuto, Trincão disparó con su pierna izquierda desde dentro del área, pero el balón golpeó el poste derecho, tras recibir un pase de Toney.

También Ziyad Al-Juhani disparó un balón que pasó rozando la portería en el minuto 45+6, concluyendo la primera parte con la ventaja del Al-Ahli por un gol a cero. Con el inicio de la segunda parte, el Al-Gharafa realizó un cambio con la entrada de Ayoub Al-Awi en lugar de Rayan Ahmed Al-Ali.

El conjunto catarí comenzó la parte con presión ofensiva, y Florinel Coman disparó un balón que despejó la defensa del Al-Ahli en el minuto 47, antes de que Ferjani Sassi rematara de cabeza un balón que pasó rozando la portería, tras un saque de esquina.

En el minuto 49, Yacine Brahimi disparó un balón desde fuera del área, pero pasó rozando el poste, y luego Adam Ounas desperdició otra ocasión en el minuto 52, después de disparar un balón que se fue a la izquierda de la portería, tras un pase de Coman.

Los intentos del Al-Gharafa se tradujeron en el gol del empate en el minuto 53, cuando Florinel Coman recibió un pase de Saifeldine Fadlallah antes de disparar a la red.

Expulsión y golpe de gracia para el Al-Gharafa

El Al-Gharafa recibió un duro golpe en el minuto 77, cuando Sano vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta, por lo que fue expulsado y su equipo completó el partido con diez jugadores. La expulsión llegó tras la detención del juego por su lesión en el minuto 76.

El Al-Gharafa realizó un nuevo cambio en el minuto 79, con la entrada de Dami Traoré en lugar de Adam Ounas. En el mismo minuto, Firas Al-Buraikan remató de cabeza un balón que se fue a la derecha de la portería, tras un centro de Gonçalves a balón parado.

El juego se detuvo de nuevo para la hidratación en el minuto 80, antes de reanudarse en el minuto siguiente.

El Al-Ahli intensificó sus intentos en los últimos minutos, y Matheus Gonçalves logró asestar el golpe de gracia a las aspiraciones del Al-Gharafa, al dar al Al-Ahli de nuevo la ventaja, después de lanzar un disparo desde fuera del área que acabó en la red, con lo que el conjunto saudí selló su segunda victoria consecutiva en la competición.

El Al-Ahli elevó su cuenta a siete puntos, con los que asciende provisionalmente al subliderato, mientras que el Al-Gharafa encajó su tercera derrota y se mantiene en el puesto 18 sin puntos.