Vídeo: Essam El-Hadary afirma que Bono es el mejor portero árabe de la historia

Essam El-Hadary, leyenda egipcia y árabe en la portería, ha rendido homenaje al marroquí Yassine Bounou. El guardameta de los «Leones del Atlas» se ha convertido, según él, en el mejor portero árabe de la historia gracias a sus actuaciones decisivas en el Mundial 2026.

Elogios que llegaron tras sus intervenciones clave ante Países Bajos y Canadá, que mantuvieron vivo el sueño marroquí.

En «Sky News Arabia» afirmó: «Me quito el sombrero ante Yassine Bono, es un portero mundial y magnífico, y debe recibir el reconocimiento que se merece. No es solo la mitad del equipo, sino que representa el 85 % del mismo; con todo mi respeto hacia todos los jugadores, es un portero que marca la diferencia y merece todo el elogio».

Y añadió: «Siempre he dicho que soy el mejor portero del mundo árabe, pero ahora lo digo con toda claridad: no, Yassine Bono es el mejor portero árabe de la historia».

El elogio llegó tras liderar la eliminación de Holanda en octavos, con una gran actuación que incluyó detener un penalti decisivo de Crisencio Somerville, clave para avanzar a cuartos.

En octavos frente a Canadá volvió a brillar: detuvo varias ocasiones peligrosas y mantuvo su portería a cero en la victoria por 3-0, confirmando su condición de estrella del torneo.

Las palabras de El Hadary reflejan el prestigio alcanzado por Bono, quien con actuaciones excepcionales en los escenarios más importantes se ha ganado el reconocimiento como el mejor portero de la historia del fútbol árabe.

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