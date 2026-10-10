El Manchester United desperdició su ventaja ante el Tottenham Hotspur, luego de permitir que su rival regresara al partido con diez jugadores, de modo que ambos equipos sumaron un solo punto en un emocionante final, con el empate 1-1 en el duelo de la sexta jornada de la Premier League, esta tarde de sábado, en el estadio de Old Trafford.

El United estuvo cerca de la victoria después de que Bryan Mbeumo marcara el gol de la ventaja en el minuto 73, pero el Tottenham, que complicó su situación con la expulsión de Rodrigo Bentancur en el minuto 78, no se rindió y escribió el final impactante para el Manchester United, cuando Solanke anotó el empate en el minuto 92, aumentando el sufrimiento del entrenador Michael Carrick y acrecentando las especulaciones sobre su futuro.

El empate mantuvo al Manchester United en el puesto 12 con 6 puntos, mientras que, en el otro lado, el efecto del resultado fue anímico para el Spurs, que se alejó un poco de la cola de la tabla y ascendió al puesto 18 con 3 puntos.

El Tottenham dominó el transcurso de la primera mitad, pese a que el Manchester United comenzó de mejor manera y estuvo cerca, en el minuto 3, de poner en apuros al Manchester United en su propio estadio y adelantarse con el primer gol, pero el portero Senne Lammens detuvo un remate cercano de Dominic Solanke, tras un error en un pase de Maguire.

El Tottenham continuó con su presión, pues Lucas Bergvall remató en el minuto 17, antes de que Mohammed Kudus desperdiciara una ocasión de oro en el minuto 21, cuando envió un balón que pasó junto al poste.

Intentos cercanos: el United sorprende al Spurs

En el minuto 50, Savinho desperdició una ocasión clara para el Tottenham, al enviar un centro que cruzó la portería, pero Luke Shaw intervino en el último instante para alejar el peligro.

En el minuto 55, Youri Tielemans marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, después de que la defensa del Tottenham se detuviera.

Michael Carrick realizó tres cambios en el minuto 59, con la entrada de Diogo Dalot en lugar de Leny Yoro, Carlos Baleba en lugar de Tielemans y Joshua Zirkzee en lugar de Amad Diallo.

En el minuto 73, Bryan Mbeumo marcó el primer gol del Manchester United, tras un pase de Matheus Cunha, quien regateó a Savinho antes de cederle el balón a Mbeumo, y este último disparó con su pierna izquierda un balón raso que se alojó en el ángulo lejano.









Una expulsión que cambia la balanza y la picadura de Solanke

En el minuto 78, el árbitro mostró la tarjeta roja a Bentancur, tras una disputa con Luke Shaw que derivó en un enfrentamiento colectivo entre los jugadores de ambos equipos.

En el minuto 87, Lisandro Martínez recibió una tarjeta amarilla tras su entrada sobre James Maddison.

Los minutos finales dieron lugar a un regreso sorprendente del Tottenham, pues Dominic Solanke marcó el gol del empate en el minuto 90+2 tras un centro de Sandro Tonali, devolviendo al equipo londinense al partido.









En el minuto 90+5, Carrick realizó dos cambios, con la entrada de Ayden Heaven en lugar de Shaw y Marcus Rashford en lugar de Cunha, pero el equipo no pudo aprovechar su superioridad numérica.

Con este empate, el Tottenham continúa su sufrimiento para lograr su primera victoria de la temporada, mientras que se agravó el complejo del Manchester United, que se vio privado del triunfo por cuarto partido consecutivo en la Premier League.