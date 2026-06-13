Vídeo: El tercero en la historia del Mundial... Un gol excepcional del astro de Catar

El astro qatarí Boualem Khokhi evitó la derrota de Qatar ante Suiza en el debut del Mundial 2026, disputado desde el jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

Qatar estuvo a punto de perder tras el gol —de dudosa validez— de penalti de Breel Embolo en el 17’, pero Khoukhi igualó en el 94’.

El tanto de Khochi

es el segundo de Catar en su historia en la Copa del Mundo, tras el logrado por Mohamed Muntari ante Senegal en 2022.

Gracias a él, Catar sumó su primer punto en la competición, después de caer en sus tres partidos como anfitrión en 2022 ante Países Bajos, Senegal y Ecuador.

Según Mr. Sheph en X, el tanto de Khoukhi, marcado en el 93:58, es el tercero en la historia de los Mundiales que salva a su equipo de la derrota tras el tiempo reglamentario (sin prórroga).

Antes que él, solo Silvestre Varela (Portugal, 2014) y Luis Hernández (México, 1998) habían marcado en el 94’ para evitar una derrota.».

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