El Sevilla recordó a su invitado, el Barcelona, un suceso histórico poco habitual relacionado con la alternancia de los porteros del conjunto catalán a la hora de encajar goles.

El croata Livakovic encajó el sábado un gol ante el Sevilla en el minuto 19, obra de Fofana, convirtiéndose así en el tercer portero del Barcelona cuya portería es batida en los primeros 7 partidos de LaLiga, después de Joan García y Szczesny.









El estadístico español "Mister Chip" reveló que esta situación solo se ha dado 5 veces anteriormente en la historia del Barcelona, lo que convierte el inicio de la presente temporada en uno de los casos poco frecuentes en los que el equipo se ha visto obligado a utilizar a 3 porteros que han recibido goles en esta fase tan temprana de la liga.









Ya había sucedido lo mismo con el Barcelona durante la temporada 1930-31, cuando participaron Lloréns, Nogués y Uriach; después en la temporada 1935-36 con Iborra, Bérkessy y Nogués; y en la temporada 1941-42 con Nogués, Miró y Argila.

La misma situación también se produjo en la temporada 1962-63, con la participación de Sadurní, Pesudo y Calvo; y por última vez, antes de la presente temporada, en la temporada 2016-17, cuando Claudio Bravo, Jasper Cillessen y Marc-André ter Stegen recibieron goles durante los primeros 7 partidos. Y pese al inicio tardío, el Barcelona logró responder ante el Sevilla, después de que Raphinha estableciera rápidamente el empate en el minuto 22.