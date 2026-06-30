Vídeo: El portero de Holanda le niega dos goles a Marruecos en un minuto

Bart Verbruggen, portero de Holanda, evitó dos goles de Marruecos en un minuto con dos grandes paradas en el estadio de Monterrey, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

En el 18, Achraf Hakimi centró desde la derecha y Nael Al-Ainari remató de cabeza, pero el portero del Brighton lo detuvo con maestría.

Instantes después, el balón llegó a Hakimi en la frontal del área y su potente disparo lo repelió con dificultades el guardameta.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica por 1-0.











