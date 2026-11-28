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El Palmeiras brasileño se proclamó campeón de la Copa Libertadores este sábado por la noche tras imponerse al Estudiantes de La Plata argentino en una final muy disputada entre ambos equipos, celebrada en el estadio Centenario de Montevideo, capital de Uruguay.

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El Palmeiras brasileño se proclamó campeón de la Copa Libertadores este sábado por la noche tras imponerse al Estudiantes de La Plata argentino en una final muy disputada entre ambos equipos, celebrada en el estadio Centenario de Montevideo, capital de Uruguay.

El conjunto brasileño marcó el gol decisivo al inicio de la segunda parte, en el minuto 52, por medio de Ramón Sosa, y supo mantener la ventaja hasta el pitido final.

Así, el Palmeiras se corona campeón de Sudamérica por cuarta vez en su historia e iguala al Flamengo como el club brasileño con más títulos en la competición. El Palmeiras disputará la Copa Intercontinental 2026, cuya fase final se celebrará en Catar, y además se ha asegurado su participación en el Mundial de Clubes 2029.

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El partido arrancó con ocasiones para ambos lados. Estudiantes dispuso de una oportunidad temprana en el minuto 8, cuando la defensa del Palmeiras bloqueó un disparo de Guido Carrillo desde fuera del área, y el delantero argentino desperdició otra en el minuto 9 con un cabezazo que se marchó por poco por encima del larguero.

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El Palmeiras respondió en el minuto 16 con un disparo de José Manuel López que interceptó la defensa. Estudiantes volvió a intentarlo en el minuto 22 con un remate de Ezequiel Piovi, pero la zaga brasileña lo desbarató con éxito. Leandro González Pírez vio la tarjeta amarilla en el minuto 23.

Ramón Sosa probó desde fuera del área en el minuto 28, con un balón que salió junto al poste, y el mismo jugador desperdició otra ocasión para el Palmeiras en el minuto 45 al rematar desviado desde dentro del área, mientras que Fernando Muslera detuvo un intento de Lucas Evangelista en ese mismo minuto. Antes del descanso, el guardameta de Estudiantes salvó un cabezazo de Murilo en el minuto 45+4, y la primera parte terminó sin goles.

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Con el inicio de la segunda parte, el Palmeiras dio entrada a Arthur en lugar de Joaquín Piquerez y logró perforar la portería en el minuto 52 por medio de Ramón Sosa, que recibió un pase de cabeza de Jhon Arias dentro del área y soltó un zurdazo que acabó en la red de Muslera.

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Estudiantes intentó reaccionar rápidamente: Guido Carrillo disparó en el minuto 56, pero Carlos Miguel detuvo el intento, y Edwuin Cetré desperdició otra ocasión con un disparo desde fuera del área en el minuto 60. El conjunto argentino realizó dos cambios en el minuto 56, con las salidas de Gastón Benedetti y Eros Mancuso y las entradas de Cetré y Eric Meza, y se vio obligado a sustituir a Leandro González Pírez en el minuto 67 por lesión, con la entrada de Tomás Palacios en su lugar.

La presión de Estudiantes continuó en los minutos siguientes. Carlos Miguel atajó un cabezazo de Cetré en el minuto 74, y Santiago Núñez desperdició una ocasión con un remate de cabeza que salió junto al poste en el minuto 77. Por su parte, el Palmeiras hizo dos cambios en ese mismo minuto, con la entrada de Vitor Roque y Maurício en lugar de José López y Ramón Sosa. Después, Núñez vio la tarjeta amarilla en el minuto 81, mientras que la defensa de Estudiantes bloqueó un disparo de Maurício.

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Los últimos minutos estuvieron marcados por los constantes intentos de Estudiantes de lograr el empate. Tomás Palacios lanzó un disparo que se marchó junto al poste en el minuto 84, y ambos equipos realizaron nuevos cambios en el minuto 86, antes de que el partido se detuviera por las lesiones sufridas por Alexander Barboza y Guido Carrillo.

El árbitro añadió 8 minutos de tiempo de descuento, durante los cuales Carlos Miguel detuvo un cabezazo de Cetré en el minuto 90+4 y Marcos Rojo desperdició un intento desde fuera del área en el minuto siguiente, de modo que el Palmeiras mantuvo su ventaja hasta el final del encuentro.

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