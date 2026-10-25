Vídeo: "El orgullo del Real Madrid": Mbappé devuelve al Barcelona a la realidad

El Real Madrid logró una valiosa victoria a domicilio ante el Barcelona por 2-1, en el Clásico disputado en el estadio del Camp Nou, en la décima jornada de la Liga española, después de que Kylian Mbappé marcara dos goles, para dar al conjunto blanco 3 puntos importantes y recortar la diferencia con su rival catalán (27 puntos), líder de la clasificación, a 3 puntos.

El enfrentamiento llegó en un momento delicado para ambos equipos, especialmente para el Barcelona, que afrontó el duelo buscando resarcirse tras su derrota ante el Paris Saint-Germain por 4-2 a mitad de semana, mientras que el Real Madrid aspiraba a recortar distancias con el líder, ya que una victoria de los locales les habría dado una ventaja de 9 puntos.

El partido comenzó con un ritmo prudente por ambas partes, con intentos mutuos que no se tradujeron en goles, ya que Arda Güler amenazó pronto la portería del Barcelona, y respondió Anthony Gordon con un disparo que atajó el portero Andriy Lunin.

También Raphinha desperdició más de una ocasión, en un momento en el que Hansi Flick se vio obligado a realizar un cambio forzado en el minuto 29, después de que Xavi Espart sufriera una lesión, entrando Alejandro Baldé en su lugar.

Y antes del final de la primera parte, el Real Madrid se adelantó con el gol de Mbappé en el minuto 41, después de que el balón rebotara en Gerard Martín tras un intento de despeje de un centro por parte de Diomandé, chocando con el delantero francés y acabando en la red.

En la segunda parte, el Barcelona intensificó sus intentos hasta que Raphinha logró el empate en el minuto 61, con un disparo dentro del área tras un preciso pase de Pedri.

Pero el Real Madrid recuperó la ventaja en el minuto 87, cuando Eduardo Camavinga condujo un rápido contraataque y cedió el balón a Mbappé, que marcó su segundo gol en el partido.