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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: el misil de Valverde adelanta al Real Madrid ante el Valencia

F. Valverde
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
Uruguay
España

Gran brillo del uruguayo

El uruguayo Fede Valverde, jugador del Real Madrid, logró marcar un golazo que dio ventaja a su equipo frente al Valencia en el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, tras lanzar un potente disparo con su pierna derecha que se coló en la red, en una imagen que recordó a su destacado gol ante el AEK Atenas en la Champions League la semana pasada.

El gol llegó después de que Kylian Mbappé ejecutara un tiro libre directo que chocó contra la barrera y volvió a la zona de juego, antes de que Valverde se lanzara sobre el rechace y disparara un potente tiro raso que superó la portería, sin que el guardameta Dimitrievski pudiera atajarlo pese a su intento de alcanzarlo con la mano estirada.

Con este gol, Valverde prolongó su brillantez en el disparo desde fuera del área, confirmando su capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos y dando al Real Madrid una importante ventaja en el enfrentamiento ante el Valencia.

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