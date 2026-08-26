Vídeo: el Bernabéu vibra en homenaje a Cucurella y un gesto especial hacia Oyarzabal

Marc Cucurella no formó parte del once titular elegido por José Mourinho para el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad, en la Liga española, en el estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, su primera aparición en el Bernabéu como jugador del Real Madrid quedará grabada en la memoria por un motivo muy especial: el homenaje que le rindieron los presentes en el estadio con motivo de su coronación como campeón del mundo el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.

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Según el diario "Marca", el lateral del Real Madrid recibió un caluroso recibimiento de la afición del conjunto blanco, cuando la Copa del Mundo fue invitada al estadio Santiago Bernabéu.

Cucurella se incorporó oficialmente al Real Madrid horas antes del partido inaugural de España en la Copa del Mundo. Y aunque era jugador del Chelsea cuando fue incluido en la lista que disputó el torneo, el conjunto blanco no dudó en homenajear a uno de los campeones de la selección española.

Tras colocar la Copa del Mundo sobre una plataforma elevada en el césped del estadio, se anunció el nombre de Cucurella después del sorteo inicial. "Esta noche, el estadio Santiago Bernabéu y toda la afición del Real Madrid saludan al jugador del Real Madrid campeón del mundo, Marc Cucurella". Y la afición coreó con un fervor atronador por todo el estadio, que por primera vez repitió el nombre de "Cucurella, Cucurella".

En este contexto, el Real Madrid homenajeó al jugador de la Real Sociedad que formaba parte del once de Luis de la Fuente. Mikel Oyarzabal, no menos importante que Cucurella para el entrenador, recibió el cariño de la afición del Bernabéu como agradecimiento por la segunda estrella en la camiseta de la selección española.

Y los cánticos ganaron en entusiasmo cuando ambos campeones del mundo se reunieron para tomarse una foto de recuerdo con esta joya que representa un símbolo de su historia compartida.

La trayectoria de Cucurella en el estadio Santiago Bernabéu entró en una nueva etapa. Antes de eso, solo había jugado ante la afición en una ocasión, y fue en marzo de 2024, en el partido amistoso entre España y Brasil.

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Aquel día, y frente a Vinicius, Cucurella se aseguró su lugar en el puesto de lateral izquierdo de la selección española, con la que se coronó campeón del mundo y de Europa.







