El AS FAR se proclamó campeón de la Liga de Campeones de África femenina de fútbol, después de lograr una victoria por (3-1) sobre las jugadoras del Sundowns sudafricano, en la final del torneo disputada este domingo, en el estadio de la Autoridad del Canal de Suez en Egipto.

Iman Torres marcó dos goles en los minutos 23 y 77, mientras que Hiba El Yousfi añadió el segundo gol en el minuto 37, para que el equipo militar se adjudicara el tercer título de su historia, tras sus coronaciones en las ediciones de 2022 y 2025, confirmando su lugar entre los grandes clubes africanos del fútbol femenino.

De este modo, el AS FAR se convierte en el primer equipo que logra defender el título y también en el primero en ganar el torneo tres veces, tras haberse coronado dos veces antes de su título de hoy.

Esta coronación otorga al AS FAR la clasificación a la Copa Mundial de Clubes femenina que se disputará en 2028 en Estados Unidos por primera vez en una edición ampliada, al igual que la Copa Mundial de Clubes masculina que se celebró en el verano de 2025.

La coronación del AS FAR femenino con el título consolidó el dominio del fútbol marroquí a nivel de clubes y selecciones y en las categorías masculina y femenina.

Dominio marroquí en los premios individuales

Las jugadoras del AS FAR de fútbol femenino impusieron su hegemonía en los premios individuales de la sexta edición de la Liga de Campeones de África, tras coronarse con tres premios, después de haber conquistado el título continental a costa del Mamelodi Sundowns sudafricano.

Khadija Er-Rmichi se adjudicó el premio a la mejor portera del torneo, en reconocimiento al nivel que ofreció durante la competición, mientras que su compañera Iman Torres obtuvo el premio a la mejor delantera, tras terminar la competición como máxima goleadora con cuatro goles.

Por su parte, la capitana del equipo militar, Ghizlane Chebbak, se llevó el premio a la mejor jugadora de la sexta edición, completando así el dominio de las representantes del fútbol marroquí en los principales premios individuales de la competición continental.

El Mundial de Clubes femenino en Estados Unidos

La primera edición de la Copa Mundial de Clubes femenina se disputará del 5 al 30 de enero de 2028.

Estados Unidos acogerá la Copa Mundial de Clubes femenina 2028, después de que la oficina del Consejo de la FIFA lo confirmara el 22 de octubre de 2026. Las ciudades y estadios anfitriones se anunciarán más adelante.

La primera edición del torneo reúne a 19 equipos de la élite de los clubes de fútbol femenino, que representan a las seis confederaciones continentales.

Seis clubes participan en la ronda preliminar, y los tres clubes ganadores se clasifican para unirse a 13 clubes en la siguiente fase, en la que los equipos se reparten en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, clasificándose a la fase eliminatoria el primero y el segundo de cada grupo.

Las plazas de la primera edición se distribuyen de la siguiente manera:

Confederación Asiática, Confederación Africana, Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y Confederación Sudamericana: dos plazas directas y una plaza en la ronda preliminar para cada confederación.

Unión Europea de Fútbol: cinco plazas directas y una plaza en la ronda preliminar.

Confederación de Fútbol de Oceanía: una plaza en la ronda preliminar.