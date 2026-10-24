Vídeo: el arma del Arsenal vuelve a la vida tras 13 partidos

El Arsenal rompió una racha negativa que lo acompañaba desde hacía varios meses, al no poder aprovechar una de sus armas ofensivas habituales durante 13 partidos consecutivos, antes de lograr finalmente poner fin a esa espera en el duelo ante el Everton, correspondiente a la octava jornada de la Premier League.

El Arsenal se adelantó con un gol en el minuto siete en el estadio Emirates, cuando un saque de esquina ejecutado por Martin Ødegaard provocó el desconcierto dentro del área del Everton, que aprovechó Ezri Konsa para dar a los locales la ventaja por un gol a cero.

Con este gol, el Arsenal puso fin a una sequía que se mantenía desde el pasado mayo en cuanto a marcar de balón parado en las distintas competiciones, con excepción de los penaltis, dejando atrás una racha que se extendió hasta 13 partidos consecutivos sin ver portería de esta manera, según los datos de la red Opta.

El equipo del entrenador Mikel Arteta busca aprovechar el tropiezo del Manchester City ante el Aston Villa, que resolvió su duelo con un resultado de 2-1, para reforzar su posición en la lucha por el liderato de la Premier League.