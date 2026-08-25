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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Traducido por

Vídeo: ¿el Al Nassr sin portero? El Al Ettifaq agrava el sufrimiento del conjunto de Al Alami

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
1ª División
B. Krepski
A. Medran
Arabia Saudí
Brasil
España

Gran crisis para el entrenador del conjunto amarillo

El Al-Ettifaq agravó el sufrimiento del Al-Nassr y añadió el segundo gol en el tiempo de descuento de la primera mitad, durante el partido que enfrentó a ambos equipos el martes, en el marco de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El gol llegó a través de Álvaro Medrán en el minuto 45+3, después de que el Al-Ettifaq aprovechara el estado de confusión que sacudió las filas del Al-Nassr tras la expulsión de su portero titular Bento, y la obligación del equipo de recurrir a su joven guardameta Abdulrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi, con poca experiencia, se convirtió en un objetivo claro para los intentos del Al-Ettifaq, que empezó a disparar balones desde diferentes distancias y direcciones, aprovechando la expulsión del portero titular y la incapacidad del suplente para lidiar con firmeza con la presión del equipo local.

Medrán disparó un balón hacia la portería del Al-Nassr en los últimos instantes de la primera mitad, para que se alojara en la red y duplicara la ventaja del Al-Ettifaq, en medio del lamento de los jugadores del Al-Alami y de su afición.

1ª División
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DIR

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El Al-Ettifaq había abierto el marcador en el minuto 31 a través de su estrella eslovaca Duda, después de aprovechar la relajación de los jugadores del Al-Nassr a la hora de presionarlo, y lanzó un disparo que parecía flojo, pero que se coló entre las manos del portero Al-Otaibi y se convirtió en gol.

La dificultad de la tarea del Al-Nassr se duplicó desde el minuto 12, tras la expulsión de Bento con tarjeta roja directa, después de derribar a Moussa Dembélé fuera del área.

Lee también: Vídeo: un doble castigo que no tardó en llegar, el Al-Ettifaq aprovecha el aprieto del Al-Nassr
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