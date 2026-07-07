Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Vídeo: Egipto, pese a ganar 2-0, cae ante Argentina y se despide del Mundial

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

El «Batallón del Tango» se lleva la victoria en el último suspiro

Egipto cayó 3-2 ante Argentina, vigente campeona, en octavos del Mundial 2026.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), pero Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste.

En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos, donde espera al ganador de Suiza-Colombia.

El encuentro comenzó tranquilo, con Argentina controlando el balón sin generar peligro real.

Egipto se adelantó con un cabezazo de Yasser Ibrahim (15’) tras un centro de Marwan Attia.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse

En el 21, el portero egipcio Mustafá Shubair detuvo un penalti de Messi.


Además, Shubair evitó dos ocasiones claras de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, manteniendo la ventaja 1-0 al descanso.

En la segunda parte Argentina presionó para igualar, mientras Egipto se replegó y buscó el contraataque.

En el 58, Zico marcó el segundo, anulado tras revisión del VAR por una falta previa sobre Attia.

En el 67, Zico marcó el segundo tras un contraataque iniciado por Salah, que pasó a Haitham Hassan y este le cedió un pase perfecto que el delantero envió al fondo de la red con un toque.

Tras el 2-0, Argentina respondió con un cabezazo de Romero, asistido por Messi, en el 79’.



En el 84, Messi igualó con un disparo cruzado desde el área tras una jugada personal.

Enzo Fernández sentenció el 3-2 de cabeza en el 90+2 tras un contraataque fulminante.



Egipto había llegado a octavos tras eliminar a Australia en los penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Argentina, por su parte, avanzó tras vencer a Cabo Verde 3-2 en dos prórrogas.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google