Egipto cayó 3-2 ante Argentina, vigente campeona, en octavos del Mundial 2026.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), pero Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste.

En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos, donde espera al ganador de Suiza-Colombia.

El encuentro comenzó tranquilo, con Argentina controlando el balón sin generar peligro real.

Egipto se adelantó con un cabezazo de Yasser Ibrahim (15’) tras un centro de Marwan Attia.

En el 21, el portero egipcio Mustafá Shubair detuvo un penalti de Messi.





Además, Shubair evitó dos ocasiones claras de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, manteniendo la ventaja 1-0 al descanso.

En la segunda parte Argentina presionó para igualar, mientras Egipto se replegó y buscó el contraataque.

En el 58, Zico marcó el segundo, anulado tras revisión del VAR por una falta previa sobre Attia.

En el 67, Zico marcó el segundo tras un contraataque iniciado por Salah, que pasó a Haitham Hassan y este le cedió un pase perfecto que el delantero envió al fondo de la red con un toque.

Tras el 2-0, Argentina respondió con un cabezazo de Romero, asistido por Messi, en el 79’.









En el 84, Messi igualó con un disparo cruzado desde el área tras una jugada personal.

Enzo Fernández sentenció el 3-2 de cabeza en el 90+2 tras un contraataque fulminante.









Egipto había llegado a octavos tras eliminar a Australia en los penaltis, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Argentina, por su parte, avanzó tras vencer a Cabo Verde 3-2 en dos prórrogas.