Vídeo: declaraciones sorpresivas de Ibrahim Hassan sobre Salah y El Shenawy

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El director del seleccionado de Egipto revela la verdad sobre el viaje a Turquía

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Ibrahim Hassan, director del seleccionado de Egipto, reveló la verdad sobre lo que se rumoreó recientemente acerca del deseo del cuerpo técnico egipcio de viajar a Turquía para seguir uno de los partidos del capitán de la selección, Mohamed Salah, con su equipo, el Trabzonspor.

Esos rumores surgieron en el marco de la intención de despejar el ambiente entre el cuerpo técnico de la selección de Egipto y Mohamed Salah, tras la crisis que se produjo después de la sustitución del capitán egipcio ante Angola en el inicio de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

Salah abandonó la concentración de la selección de Egipto después del partido y no participó en el encuentro contra Sudán del Sur dentro de las mismas eliminatorias, además de ausentarse del siguiente amistoso frente a Sudáfrica.

Ibrahim Hassan sorprendió a través del canal ON Sport, al negar que exista algo oficial relacionado con el viaje a Turquía.

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Y generalizó el asunto al afirmar que no dudarán en apoyar a cualquier jugador profesional, que el seguimiento de los futbolistas no se limita a un país en concreto y que la selección se preocupa por estar al lado de todos sus jugadores.

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Hassan dijo sobre las informaciones que circulan acerca del viaje para seguir a Salah en Turquía: "Este tema no existe, solo he leído sobre él".

Y aseguró: "Si se presentara la oportunidad, no solo de viajar a Turquía, sino también a Inglaterra para seguir a Marmoush o a cualquier otro, (no nos opondríamos). Nos interesa estar al lado de todos los jugadores".

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En otro contexto, el director de la selección de Egipto se refirió a la polémica generada en torno a las declaraciones de Hossam Hassan, director técnico egipcio, sobre Mohamed El Shenawy, portero del Al Ahly, y pidió afrontar la situación con tolerancia, subrayando el aprecio de la selección por lo que ha aportado el guardameta.

Ibrahim Hassan declaró: "Mohamed El Shenawy es un nombre grande y ha hecho historia al servicio de la selección de Egipto".

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Hossam Hassan había calificado a El Shenawy como un jugador "acabado" y afirmó que lo apoyó en medio de su bajo nivel en etapas anteriores al convocarlo con la selección. Sobre ello, Ibrahim Hassan dijo: "Algunos se detienen en palabras concretas para generar polémica, aunque el asunto es más simple que eso", insistiendo en la necesidad de ser tolerantes al afrontar este tipo de situaciones.