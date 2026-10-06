La selección española arrebató una victoria agónica a su anfitriona croata, por un resultado de 2-1, en el encuentro que las enfrentó esta noche, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

España mantuvo el pleno de puntos tras lograr su cuarta victoria consecutiva, con lo que su cuenta llegó a los 12 puntos en el liderato, y aseguró ya su plaza en los cuartos de final.

En cuanto a Croacia, su cuenta se detuvo en los 3 puntos en el tercer puesto, con solo 3 puntos.

Croacia se adelantó en el minuto 18 por medio de Ivan Perišić, pues el veterano delantero aprovechó un rechace de Unai Simón y batió la portería.









El gol llegó en medio del sufrimiento de la selección española, que encontró dificultades para hallar su ritmo, ya que los croatas se emplearon a fondo en cada ataque.

En la segunda parte, España intentó con fuerza alcanzar el empate, que llegó en el minuto 61 por medio de Mikel Merino.









El gol llegó tras numerosos ataques, con el delantero del Arsenal colocando el balón en la red y anotando el tanto del empate para España, que dominaba la posesión y era la más peligrosa sobre la portería rival.

En el minuto 78, Perišić recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta clara sobre Cucurella, con lo que Croacia completó el partido con diez jugadores.

España aprovechó esta inferioridad numérica e intensificó sus intentos de lograr la victoria, hasta que Mikel Merino marcó su segundo gol y el de su equipo en el minuto 89.







