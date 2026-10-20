El Zamalek logró una difícil victoria ante el Petrol Asyut por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos este martes en el estadio Borg El Arab, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga de Egipto.

Ahmed Sherif marcó el único gol del encuentro en el minuto 26, otorgando al Zamalek la ventaja durante la primera parte, y el equipo blanco mantuvo su superioridad hasta el pitido final, pese a los repetidos intentos del Petrol Asyut por lograr el empate.

El inicio de la segunda parte fue testigo de una peligrosa ocasión para el Petrol Asyut, después de que un centro llegara al delantero del equipo, que remató hacia la portería, pero Mohamed Awad brilló al despejar el balón, antes de que Ahmed Fatouh interviniera y lo alejara de la línea de meta, salvando al Zamalek de un gol cantado en el minuto 46.

En el minuto 58, Awad volvió a brillar tras detener un potente disparo de Shi Bondy dentro del área, a raíz de un error en el pase de Mostafa El Zenari, manteniendo así la ventaja de su equipo.

Con esta victoria, el Zamalek elevó su cuenta a 16 puntos en 7 partidos, tras conseguir 5 triunfos, un empate y una derrota, ocupando el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Liga de Egipto, empatado a puntos con el Al Ahly, segundo clasificado, que ha disputado 6 partidos, y a dos puntos del Pyramids, líder con 18 puntos en 6 partidos.

Por su parte, el Petrol Asyut se quedó estancado en 5 puntos en 7 partidos, tras lograr una victoria, dos empates y encajar 4 derrotas, ocupando el puesto 16 en la tabla de clasificación.







