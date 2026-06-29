Vídeo: Con la mano... La estrella brasileña enfurece a la afición japonesa

Matheus Cunha celebró a grito pelado la victoria 2-1 de Brasil sobre Japón el lunes en Houston.

El jugador del Manchester United se giró hacia los japoneses, mostró con la mano el número cinco y gritó los títulos mundiales de Brasil.

Japón presionó a Brasil tras adelantarse en la primera parte, pero el equipo de Carlo Ancelotti remontó con goles de Casemiro (56’) y Martinelli (90+6’).

Antes del encuentro, las declaraciones del delantero japonés Kento Shiojiri —que no jugó— a Kyodo News habían avivado el duelo: «Brasil ya no es lo que era».

Al preguntarle por esas palabras, el capitán Marquinhos respondió que le había parecido arrogante.

Cunha jugó hasta el 66’, cuando entró Martinelli y marcó el 2-1 final.

Espíritu deportivo

Según Globo, Mateus Cunha enfadó a la afición japonesa tras el pitido final con un gesto que recordaba los cinco títulos, pero luego mostró su lado humano al consolar a Ao Tanaka, jugador del Leeds.

Los brasileños esperan al ganador de Noruega o Costa de Marfil para medirse el domingo en octavos, en Nueva Jersey.

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