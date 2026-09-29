La selección de Marruecos logró una victoria cómoda y con el mínimo esfuerzo ante su anfitriona Lesoto por 2-0, la noche del martes, en el partido que enfrentó a ambas dentro de la segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Y a pesar de que el encuentro terminó con el triunfo de la selección marroquí por dos goles a cero, el resultado pudo haber sido mucho mayor, en vista del gran dominio de los jugadores de Marruecos sobre el desarrollo del partido por completo, y del control del ritmo de juego a lo largo y ancho, además de haber desperdiciado numerosas ocasiones, en medio de una rendición total de los locales, que no pudieron hacer frente a Marruecos.

El primer gol llegó a través de Brahim Díaz en el minuto 45, después de que un pase interior dentro del área alcanzara a Nayef El Aynaoui, antes de que la defensa de Lesoto errara al despejar el balón, que llegó a Díaz, quien lo colocó con facilidad en la red, otorgando a la selección de Marruecos la ventaja antes del final de la primera mitad.

La selección marroquí mantuvo su gran dominio sobre el desarrollo del encuentro en la segunda mitad, hasta que Azzedine Ounahi logró marcar el segundo gol en el minuto 82, después de recibir un centro raso de Soufiane Rahimi, para colocarlo directamente en la red y confirmar la victoria de Marruecos.

Con esta victoria, la selección de Marruecos elevó su cuenta a 6 puntos en el liderato de su grupo, tras conseguir su segundo triunfo consecutivo, después de la victoria en la primera jornada ante Gabón por 2-0, mientras que la selección de Lesoto se quedó sin puntos en el último lugar de la clasificación, tras su derrota en la primera jornada ante Níger por 2-1.







