El duelo entre el Al-Ahli y el Al-Sadd catarí no transcurrió con tranquilidad en las filas del conjunto de Yeda, pese a que el partido terminó con un empate sin goles 0-0, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, después de que un momento de enfado del delantero inglés Ivan Toney acaparara las miradas, tras entrar en una disputa con su compañero ucraniano Artem Bondarenko.

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Un vídeo difundido desde las gradas reveló un estado de gran agitación que mostró Toney durante una jugada, cuando intentó ejecutar un saque de banda con rapidez, pidiendo a Bondarenko que se moviera hacia el interior para aprovechar la situación, pero el movimiento del jugador ucraniano no se produjo de la forma que esperaba el delantero inglés.

Toney parecía muy enfadado en el vídeo, ya que no dejaba de gritar a su compañero y le hacía gestos de enojo, mientras que Bondarenko se mostró sorprendido por la reacción del delantero inglés, en una imagen que reflejó la magnitud de la tensión dentro del campo durante el duelo.

La jugada no fue una mera protesta pasajera por un movimiento equivocado, sino que llegó en un partido en el que el Al-Ahli tuvo dificultades para traducir sus intentos ofensivos en goles, para terminar con un solo punto pese a su necesidad de ganar, lo que acentuó la intensidad del enojo entre los jugadores en algunas situaciones.

Bondarenko está siendo objeto de críticas por su rendimiento con el Al-Ahli durante el último periodo, después de que no aportara el valor añadido esperado desde su incorporación al equipo, de modo que sus participaciones se han convertido en motivo de debate entre los seguidores, especialmente con el descenso de la eficacia ofensiva del conjunto de Yeda en los últimos partidos.

La reacción de Toney podría reflejar la magnitud de la frustración por no aprovechar algunas ocasiones y movimientos dentro del campo, pero no se puede afirmar con certeza que su enfado esté relacionado con el nivel de su compañero a lo largo del periodo anterior, ya que la jugada mostró una protesta directa por una situación táctica concreta durante la ejecución del saque de banda.