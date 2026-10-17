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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: cinco minutos bastan: Hamza Abdelkarim se presenta con un gol tempranero

Barca Atletic vs Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Abdelkarim
España
Egipto

Con el equipo filial

El delantero egipcio Hamza Abdelkarim marcó un gol para el Barcelona Atlètic este sábado, durante el enfrentamiento ante el Atlètic Autobuses, en el marco de la séptima jornada de la Cuarta División española.

Hamza anotó el primer gol del Barcelona Atlètic en el minuto cinco, tras ejecutar con éxito un penalti, para darle al filial una ventaja temprana en el partido.

La aparición del delantero egipcio llega en un momento en el que el primer equipo del Barcelona disputa un duelo exigente frente al Real Betis, este sábado, en el marco de la novena jornada de LaLiga.

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