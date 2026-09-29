Anthony Gordon, estrella del Barcelona, adelantó a su selección, Inglaterra, ante la República Checa, tras marcar el primer gol en el minuto 47 del partido que enfrentaba a ambas selecciones el martes por la noche, dentro de las competiciones de la segunda jornada de la Liga de Naciones de Europa.

El gol llegó al inicio de la segunda parte, después de que Gordon rematara de cabeza con precisión un excelente centro de Trent Alexander-Arnold, estrella del Real Madrid, en dirección contraria al portero checo, para poner por delante en el marcador a los Tres Leones.

Gordon prolonga su gran momento con la selección de Inglaterra, tras haber marcado también en el partido anterior ante España en la primera jornada de la Liga de Naciones de Europa, que terminó con victoria de La Roja por 3-2, confirmando así su aportación ofensiva con el combinado inglés durante el periodo actual.

La selección inglesa impuso su dominio sobre el desarrollo del encuentro de forma casi total, aprovechando la inferioridad numérica en las filas de la República Checa tras la expulsión de Pavel Šulc en el minuto 25, lo que obligó a los locales a replegarse a sus zonas, en medio de la posesión y la presión continua de los jugadores de Inglaterra.

El gol tiene un carácter especial, ya que reunió a dos jugadores que pertenecen a los dos grandes del fútbol español, pues Gordon se incorporó al Barcelona al inicio de la presente temporada procedente del Newcastle, mientras que Arnold juega en las filas del Real Madrid desde su llegada al club blanco la temporada pasada procedente del Liverpool.







