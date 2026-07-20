Vídeo: Burlas hacia la estrella argentina... y Yamal responde con dos palabras

España celebró con una multitudinaria marcha hasta la plaza de Cibeles tras el aterrizaje de la selección en Madrid, recién proclamada campeona del mundo por segunda vez al vencer 1-0 a Argentina el domingo.

Las calles se abarrotaron de aficionados. Este lunes hubo momentos curiosos, como una pancarta lanzada a Lamine Yamal que quedó en el techo del autobús, según Marca.

En ella se veía una foto de su hermano Ken, cuyas celebraciones en las gradas se hicieron virales durante el Mundial.

En el reverso, que hizo reír a varios jugadores, se leía: «La noche del séptimo año. Paredes vs. Javi», alusión al evento del influencer Ibai Llanos donde famosos se enfrentan en un combate de boxeo.

Lamine Yamal lo leyó y respondió: «Nos vemos allí».

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«Marca» aclaró que el mensaje aludía a Gavi y a Leandro Paredes, uno de los argentinos que más fallos cometió en la final y que los aficionados españoles consideraron el más duro.

Durante un altercado en el que Paredes golpeó a Eric García, Javi intervino para defender a su compañero, por lo que el jugador argentino también se abalanzó sobre él tras el pitido final.

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