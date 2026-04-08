Vídeo: Benzema explica cómo el Al-Hilal puede ganar la Liga Roshen

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, guió a su equipo hacia el título de la Liga Profesional Saudí Roshen, en una reñida pugna con el Al-Nassr por el liderato.

El miércoles 29, lideró la goleada 6-0 sobre Al-Khaloud.

El veterano delantero francés firmó su segundo hat-trick con el Al-Hilal y el séptimo en Arabia Saudí, tras los cinco logrados antes con el Al-Ittihad.

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Benzema declaró a la cadena saudí «Thamania» tras el partido: «Para ganar la Liga Roshen hay que trabajar, seguir sumando victorias y pensar solo en uno mismo».

“Nos quedan seis partidos, debemos ganarlos y aprovechar el tropiezo de nuestro rival directo (Al-Nassr), pero lo principal es centrarnos en nosotros mismos”.

Y añadió: «Marcar goles es fantástico, pero el trabajo en equipo es lo más importante, y hoy hemos demostrado gran personalidad ante todas las circunstancias».

Sobre las opciones de título pese a la desventaja con el Al-Nasr, afirmó: «En el fútbol todo es posible; debemos ganar y luego veremos».

Y concluyó: «Vamos a pasar página y a centrarnos en el próximo encuentro contra el Al Sadd de Catar en la Liga de Campeones de Asia».







