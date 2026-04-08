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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Vídeo: Benzema explica cómo el Al-Hilal puede ganar la Liga Roshen

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
K. Benzema
Arabia Saudí
Francia

Declaraciones llamativas del delantero francés sobre la lucha por el título

El francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, guió a su equipo hacia el título de la Liga Profesional Saudí Roshen, en una reñida pugna con el Al-Nassr por el liderato.

El miércoles 29, lideró la goleada 6-0 sobre Al-Khaloud.

El veterano delantero francés firmó su segundo hat-trick con el Al-Hilal y el séptimo en Arabia Saudí, tras los cinco logrados antes con el Al-Ittihad.

Lee también... Al-Ahli en un comunicado contundente: «Exigimos escuchar las grabaciones y las conversaciones del árbitro».
Lee también... Yasslah: «Le robaron el partido al Al-Ahli... ¡y el árbitro nos pidió que nos olvidáramos de la liga!».
Lee también... Tony: «Los criterios cambiaron en los momentos decisivos... ¡y el árbitro nos pidió que nos centráramos en Asia!».

Benzema declaró a la cadena saudí «Thamania» tras el partido: «Para ganar la Liga Roshen hay que trabajar, seguir sumando victorias y pensar solo en uno mismo».

“Nos quedan seis partidos, debemos ganarlos y aprovechar el tropiezo de nuestro rival directo (Al-Nassr), pero lo principal es centrarnos en nosotros mismos”.

Y añadió: «Marcar goles es fantástico, pero el trabajo en equipo es lo más importante, y hoy hemos demostrado gran personalidad ante todas las circunstancias».

Sobre las opciones de título pese a la desventaja con el Al-Nasr, afirmó: «En el fútbol todo es posible; debemos ganar y luego veremos».

Y concluyó: «Vamos a pasar página y a centrarnos en el próximo encuentro contra el Al Sadd de Catar en la Liga de Campeones de Asia».



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