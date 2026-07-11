Inglaterra avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega en prórroga, con doblete de Jude Bellingham. El partido se jugó el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro tuvo giros dramáticos y decisiones arbitrales polémicas. El encuentro comenzó con precaución, y aunque Inglaterra dominó, no pudo superar la ordenada defensa noruega en su debut en cuartos de final. Los ingleses desperdiciaron ocasiones de O’Reilly y Madueke (23’) y de Kane, de tiro libre (minuto 29).

En su primer ataque claro, Andreas Schieldrop abrió el marcador con un disparo potente desde fuera del área que se coló por la escuadra tras rozar el poste (minuto 36), dejando atónita a la selección inglesa y dando ventaja a los vikingos.

Bajo presión, la zaga británica resistió los embates de Sorloth y Odegaard hasta que Bellingham igualó en el 45+2 con un disparo raso desde un ángulo cerrado tras pase de Anthony Gordon.

Kane marcó poco después, pero el gol fue anulado por fuera de juego (min. 45+5).

Un gol anulado desata la polémica

En la segunda parte, Noruega siguió insistiendo y estuvo a punto de recuperar la ventaja cuando Torbjørn Hegim envió el balón al fondo de la red tras un saque de esquina, pero el árbitro lo anuló tras consultar el VAR por una falta de Haaland sobre un defensa inglés (minuto 55), según las nuevas normas del Consejo de la IFAB.

Noruega rozó la victoria con un disparo desviado de Orsnes que golpeó el larguero (76’), y Saka respondió con una internada que se despejó in extremis (87’).

Bellingham decide el partido

En la prórroga, Bellingham sentenció el partido a favor de los Tres Leones con su segundo gol, tras un rebote de un disparo del suplente Morgan Rogers (minuto 94), convirtiéndose así en el auténtico héroe de Inglaterra en este enfrentamiento.

Ben Spence casi obtuvo un penalti por falta de Bob, El VAR corrigió la decisión, y aunque los vikingos lo intentaron todo, la defensa inglesa se mantuvo firme. Los ingleses rozaron el tercero, evitado por una triple parada decisiva de Niland (min. 110).

Con este triunfo, Inglaterra avanza a semifinales, donde espera al ganador de Suiza-Argentina, en su búsqueda del primer título mundial desde 1966.